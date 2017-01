Kortrijk-voorzitter wil geen overhaaste beslissing nemen: "Maar resultaat tegen Lokeren zal bepalend zijn"

door Redactie



Na een achtste nederlaag op rij wordt het bij KV Kortrijk stilaan warm onder voeten van Karim Belhocine en Bart Van Lancker. Voorzitter Joseph Allijn trekt aan de alarmbel, maar wil geen overhaaste beslissingen nemen.

"Dit kan niet blijven duren", zei Allijns aan Sporza. "Ik denk dat elk ander bestuur al maatregelen had genomen en de trainer zou ontslaan. Dan krijg je in de pers het verwijt dat het bestuur geen geduld heeft en niet naar zichzelf kijkt."

Allijns voelt wel dat de druk van buitenaf toeneemt. "De buitenwereld redeneert dat het een ideaal moment is om de trainer buiten te zetten. We proberen de rust te behouden, maar dat wordt door sommigen als negatief beschouwd. Ik betreur dat", aldus de KVK-voorzitter.

"Het is duidelijk dat de nederlagen niet kunnen blijven duren. Ik ga daar eerlijk over zijn: het resultaat tegen Lokeren zal bepalend zijn voor de keuze met wie we doorgaan. Ik kijk niet naar iemand bepaald. Ik heb altijd gezegd dat de technische staf een en ondeelbaar is", besloot Allijns.