Wat een rotjaar voor Overmeire: seizoen is voorbij

door Redactie



Killian Overmeire (Lokeren) staat drie maanden aan de kant met schouderblessure

Foto: © photonews

Killian Overmeire kwam gisteren onzacht in aanraking met een speler van Gent. De kapitein van de Waaslanders greep onmiddellijk naar zijn schouder en nu is de diagnose bekend. En die is bijzonder zwaar.