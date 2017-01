De transfersoap van deze winter: Bailey is rond met Duitsers, maar die zijn het gedrag van zijn stiefvader grondig beu

door Redactie



Een nieuwe dag, een nieuw hoofdstuk in de Bailey-soap. Bayer Leverkusen zit al in een vergevorderd stadium met het Genkse goudhaantje, maar de Duitsers zijn het gedrag van diens voogd/manager Craig Butler grondig beu.

Volgende week dinsdag sluit de transfermarkt en Leon Bailey is officieel nog altijd een speler van KRC Genk. De Limburgse fans mogen stilaan rekening houden met een verlengd verblijf van hun Jamaicaanse flankaanvaller in de Luminus Arena, want het transferdossier zit muurvast.

Gisteren kwam de flankspeler voor de tweede keer deze week niet opdagen voor de training. Eerder werd hij na een gesprek met coach Abert Stuivenberg ook al uit de selectie voor het duel tegen Kortrijk geweerd. Bailey zou intussen persoonlijk al rond zijn met Leverkusen, maar Genk ziet zijn goudhaantje liever niet vertrekken én de Duitsers hebben het volledig gehad met de houding van Craig Butler.

De voogd van Bailey zou een aanzienlijk deel van de transfersom opeisen en de rechten van de Jamaicaan zijn bovendien deels in handen van Doyen Sports, dat eerder al in opspraak kwam in verband met het verboden Third Party Ownership. Net als in de zomer lijkt het er hoe langer hoe meer op dat Leon Bailey helemaal nergens heen gaat.