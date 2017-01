Immers bewijst meteen zijn waarde voor Club Brugge: "Had ik die tweede kans afgemaakt, was ik helemaal tevreden"

Club Brugge rekende woensdagavond af met Waasland-Beveren, onder meer dankzij een doelpunt van Lex Immers. De Nederlander verscheen voor het eerst aan de aftrap in een officiële wedstrijd en sloeg meteen toe.

“Dat ik meteen tot scoren kwam, is natuurlijk lekker. Dit is een leuke binnenkomer”, stak Immers na de wedstrijd van wal. “Ik had graag mijn andere kans ook afgemaakt. Had ik die tweede kans afgemaakt, dan was ik helemaal tevreden geweest.”

Immers bewees meteen dat hij goed kan infiltreren en vaak op de juiste plaats staat. “Op de juiste plaats staan, dat is één van mijn kwaliteiten, hé. Of ik moe was en daarom naar de kant moest? Neen, indien nodig had ik nog verder kunnen spelen.”

Conditie opbouwen

“Het is wel zo dat ik de laatste twee maanden bij Cardiff City geen wedstrijd meer heb gespeeld. Bovendien trainde ik niet voluit. Ik ben nog maar enkele weken bij Club Brugge, dus ik moet mijn conditie nog wat opbouwen. Komt wel goed, hoor”, knipoogde Immers nog tot slot.