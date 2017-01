Kalinic maakte indruk bij vriend en vijand: "Alle respect voor Rinne en Thoelen, maar dit misten we"

Die doelman is wel tien meter lang, zelfs al schiet je op het kader, heeft hij hem waarschijnlijk -Gary Martin Deel deze quote:

"Alle respect voor Jacob Rinne en Yannick Thoelen, maar misschien misten we dit in het eerste deel van de competitie. Het is echt een leider door zijn acties en tussenkomsten. Als hij mij soms schopt bij het ontzetten van de bal, is dat niet erg. Ik kan het aan", lachte de verdediger.

Ook Gary Martin, die aan de overkant bij Lokeren debuteerde, was onder de indruk. "Mijn eerste bal schoot ik meteen voorlangs. Ik moest het proberen, maar de doelman was wel tien meter lang. Zelfs als het binnen het kader was, is er veel kans dat hij erbij zat."