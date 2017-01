Standard vist deze keer wel achter het net, KV Mechelen komt met contractnieuws

door Redactie



Er komt geen winterse transfer voor Mats Rits. De middenvelder stond op het verlanglijstje van Standard, maar dat gaat niet door. Hij gaat immers nergens naartoe.

Rits verlengde vandaag zijn contract bij KV Mechelen tot 2020. Standard-trainer Aleksandar Jankovic, die hem nog kent van zijn periode bij Mechelen, wou hem graag halen, maar Mechelen wil vol voor play-off 1 gaan en laat geen spelers vertrekken.

Bij Standard had hij de vervanger van Adrien Trebel moeten worden, maar bij Malinwa is hij uitgegroeid tot een absolute sterkhouder. Hij speelde dit seizoen quasi alles en is van aanvallende middenvelder omgevormd tot controlerende middenvelder. Hij zorgde al voor drie goals en vier assists.