Preud'homme en Janevski zagen serieuze uitblinker bij Waasland-Beveren: "Hele sterke match gespeeld"

"We creëerden vijftien kansen. Dat zegt alles, hé." - Michel Preud'homme

“We wilden zo snel mogelijk onze voorsprong uitdiepen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt”, aldus Preud’homme na de wedstrijd. De Luikenaar zag daar twee redenen voor: “We hadden het eerst en vooral zelf beter moeten doen, maar... Goblet heeft ook gewoon een hele sterke match gespeeld.”

“Philippe (Clement, nvdr.) houdt tijdens de wedstrijd de statistieken bij en we creëerden in totaal vijftien kansen. Dat zegt alles, hé. Het ontbrak ons aan een beetje efficiëntie, maar het feit dat we niet meer tot scoren kwamen lag ook aan de doelman van de tegenstander. Goblet stond sterk te keepen.”