Opvallend: terugkeer Deschacht onder luid applaus

door Johan Walckiers

Olivier Deschacht kreeg een luid applaus toen hij het veld van Westerlo betrad

Foto: © photonews

Het leek er een poosje zwart uit te zien voor Olivier Deschacht. Ook wij hadden gedacht dat zijn verhaal over en out was, maar woensdag mocht hij in Westerlo invallen. Een zoveelste episode in het verhaal van de comeback-kid.