Weiler wil enkel positieve benadrukken: "Je moet niet altijd iets negatiefs zoeken"

Anderlecht heeft revanche genomen voor de heenmatch. Op een gegeven moment zag het er uit alsof paars-wit Westerlo met huid en haar zou opeten, maar uiteindelijk werd het zelfs nog even bibberen. Maar René Weiler haalde de schouders op.

Eerst het positieve: Anderlecht speelde bijwijlen heel mooi voetbal en scoorde in die periode ook vier keer. "Ik ben blij dat we wonnen, want het was niet makkelijk door de kou en het slechte veld", zei Weiler om te beginnen. "Als je vier goals scoort, verdien je die match te winnen. Ik herinner me nog de heenmatch. Het is belangrijk dat we tegen dezelfde ploeg wel konden winnen."

Maar er was ook een periode waarin Anderlecht de teugels serieus liet vieren. "Daar ben ik uiteraard niet blij over, zeker niet omdat we twee goals incasseren. Maar het is normaal dat er enige vorm van concentratieverlies is."

Op de sociale media ging er al gauw een oproep om nog een verdedigende versterking te halen. "Je staat 4-1 voor net na de rust en dan laat je het al eens wat hangen. Maar je moet niet altijd het negatieve zoeken. We scoren veel en we hebben veel kansen gecreëerd en dat is heel positief."