De Belgische topclubs zijn niet te houden: 'Standard wil net als AA Gent zijn transferrecord breken'

door Redactie



AA Gent haalde deze winter zwaar uit op de transfermarkt. De Buffalo's braken zelfs tot twee keer toe hun transferrecord op enkele weken tijd.

En het ziet ernaar uit dat Gent niet alleen blijft. Ook Standard wil nu de geldbuidel opentrekken. De Rouches pakten uit met een bod van maar liefst 4 miljoen euro op Franko Andrijasevic, zo meldt het Kroatische 24sata.

De 25-jarige Kroaat is dan ook aan een fantastisch seizoen bezig met NK Rijeka. Zo scoorde hij al acht keer in dertien competitieduels. Standard beschikt over goede papieren want Andrijasevic staat open voor een verhuis naar de Vurige Stede.

Populair transferverkeer

Als het tot een transfer komt, vindt de spelmaker in België natuurlijk enkele landgenoten terug. Doelman Lovre Kalinic maakte nog maar pas de overstap naar AA Gent. Tino Susic trok in de zomer naar KRC Genk.