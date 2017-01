Spajic beseft: "We zullen iets steviger moeten staan tegen Standard

Op het veld van Westerlo toonde Anderlecht twee gezichten: bijzonder goed in de eerste helft, de tweede heel wat minder. René Weiler zal vooral de defensie moeten aanpakken tegen zondag.

Want direct na de match zat de confrontatie met Standard al in de kopjes. En tegen de Rouches zouden de defensieve fouten wel eens minder goed kunnen uitdraaien. "Die zege is goed om de match tegen Standard voor te bereiden", begon Uros Spajic. "We wilden eerst deze match goed afwerken vooraleer we aan Standard dachten. Want in de heenmatch gingen we tegen hen ten onder omdat we al met de match tegen Saint-Etienne in ons hoofd zaten."