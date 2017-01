Nieuwkomer in JPL maakt debuut op verjaardag: "Een droom"

Yoan Severin werd dinsdag 20 jaar. Zo is hij niet langer een tiener en komt hij in het volwassen leven terecht. Een ideaal moment dus om je debuut te maken op profniveau. En de Fransman kwam, zag en heerste centraal achterin.

Timothy Derijck viel met een lichte blessure (aan de bil en/of aan de knie) naast de selectie van Zulte Waregem tegen Moeskroen, maar Francky Dury had gelukkig een alternatief achter de hand met wintertransfers Yoan Severin.

Die had al flink wat wedstrijden bij de beloften van Juventus Turijn op zijn actief, maar op zijn 20e verjaardag mocht hij zijn debuut maken bij de grote jongens. En eigenlijk kwam hij nooit echt in de problemen tegen Moeskroen. Als linksvoetige verdediger kan hij een meerwaarde betekenen voor dit Essevee.

"Dit was een droom voor mij. Ik wist van bij de bespreking dat ik zou spelen, maar echt veel stress heb ik niet gevoeld. Het deed deugd om mijn debuut te kunnen maken. Ach, het liep op zich wel lekker. Snelheid? Dat is wel een van mijn kwaliteiten, ja. Ik kreeg ook al veel berichten van mensen die mijn match zagen."

Slotsom: Severin - die gratis overkwam van Juventus - is gekomen om te blijven. "Natuurlijk wil ik nog meer spelen, dit smaakt naar meer. Maar we bekijken het match per match, ik had ook al niet verwacht zo snel mijn eerste match te kunnen spelen." Benieuwd of Timothy Derijck speelklaar raakt tegen vrijdag in Charleroi, al heeft Dury duidelijk meer opties dan voor de jaarwisseling.