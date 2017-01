Vanderhaeghe hard: "Verrassing? Ik heb mijn spelers gewaarschuwd"

KV Oostende verloor gisteren met 1-2 van Sporting Charleroi. Yves Vanderhaeghe begreep niet dat zijn troepen opnieuw in de val hadden kunnen lopen.

We zijn de wedstrijd gestart met een 0-2-achterstand", schudt Yves Vanderhaeghe het hoofd. "En dat is al de tweede keer, hé. Vlak voor de jaarwisseling was het tegen KAS Eupen eenzelfde verhaal."

En de coach weet ook meteen het probleem. "We waren simpelweg niet wakker, we vochten niet voor elkaar en het was simpelweg niet goed genoeg. Dat is een gebrek aan concentratie."