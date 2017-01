Essevee heeft meer opties dan ooit: "Erg belangrijk"

Zulte Waregem is voor het treffen met Charleroi al zeker van 46 punten dit seizoen. Daarmee lijkt het halen van play-off 1 stilaan een certitude. Maar Essevee mag misschien wel dromen van meer.

Opmerkelijk is het vooral dat Francky Dury meer opties lijkt te hebben dan voor de jaarwisseling. Met Gueye en Severin heeft hij in diverse linies een extra mannetje, terwijl Madu en Coopman ook steeds beter lijken te renderen én Dalsgaard helemaal terug is uit blessure.

Daardoor kan Dury meer dan voor Nieuwjaar al eens een mannetje een wedstrijd opsparen. Met het drukke programma - met ook nog de terugmatch in de halve finales van de Beker van België in Eupen - voor de boeg is dat geen overdreven luxe. Ook licht hinder (Derijck) of een schorsing (De fauw) worden ogenschijnlijk probleemloos opgevangen.

"Het is goed met oog op ons drukke programma dat we af en toe eens kiezen voor wat rust", aldus Dury. Die gaf Sander Coopman een eerste basisplaats in de competitie en die bedankte voor het vertrouwen met een degelijke prestatie. "Ik wilde de coach ook danken voor het vertrouwen dat hij mij gaf", aldus de huurling van Club Brugge.

De doelen blijven echter dezelfde: "Het is goed dat we ook moeilijke wedstrijden tot een goed einde kunnen brengen", beseft de oefenmeester. "We willen zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten halen om ons te verzekeren van play-off 1 en daarin competitief te zijn." Met nu ook nog Bala - en wie weet wie is er nog op komst - in de rangen kan het enkel verbeteren voor Essevee.