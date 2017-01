Anderlecht geeft duidelijkheid over situatie Leya Iseka: "Hij moet het beseffen"

door Johan Walckiers vanuit Neerpede

Aaron Leya Iseka moet bij Marseille blijven

Zoals we deze week al schreven zit Aaron Leya Iseka in een moeilijk parket. Bij Anderlecht willen ze hem niet terug en bij Marseille willen ze hem kwijt. Het standpunt van paars-wit is echter duidelijk.