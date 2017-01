Anthuenis, Waseige en Martinez twijfelen niet aan volgende stap in carriÃ¨re van Simons: "Meteen op hoog niveau starten"

Anthuenis, Waseige en Martinez twijfelen niet aan volgende stap in carrière van Simons: "Meteen op hoog niveau starten"

Timmy Simons (40) speelt zondag - zonder ongelukken - zijn 1.000ste wedstrijd in zijn rijk gevulde carrière. Het boegbeeld van Club Brugge zal misschien stilaan aan zijn afscheid als speler beginnen denken, maar wie weet begint het pas écht wanneer hij zijn schoenen aan de haak hangt.

Simons is namelijk zo’n type speler die het perfect als trainer op het hoogste niveau zou kunnen maken. Heel wat ex-trainers van de verdedigende middenvelder denken er alleszins zo over.

Starten op hoog niveau

"Volgens mij zou hij als trainer al meteen kunnen starten op een hoog niveau”, zegt gewezen bondscoach Robert Waseige in Het Laatste Nieuws. “Hij is er zeker klaar voor, want hij is zijn hele carrière lang de allerbeste trainer geweest voor zichzelf. En hij had de intelligentie om altijd de richtlijnen van zijn coaches op te pikken."

Ook een andere ex-bondscoach, Aimé Anthuenis, ziet een goede trainer in Simons. "Ik vergelijk hem met zoveel spelers die ik onder mij gehad heb en die trainer geworden zijn. Clement, Hasi, Vanderhaeghe, De Boeck, Staelens... Die speelden allen in de centrale as en dachten toen al mee met de coach. Met zijn know-how zou Timmy alleszins niet uit het voetbal mogen verdwijnen."