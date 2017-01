'Wangedrag' levert ArsÃ¨ne Wenger vier wedstrijden schorsing en een stevige boete op

'Wangedrag' levert Arsène Wenger vier wedstrijden schorsing en een stevige boete op

door Redactie



Arsène Wenger is voor vier wedstrijden geschorst na een incident tegen Burnley

Foto: © Photonews

Arsène Wenger mag de komende weken niet in de dugout van Arsenal zitten. De Franse coach is vier matchen geschorst na een incident met de vierde official tijdens de wedstrijd tegen Burnley.