Carrasco loot Barcelona in halve finale Copa del Rey, Bongonda trekt haalbare kaart met Celta

Yannick Carrasco neemt het in de halve finale van de Copa del Rey op tegen FC Barcelona. In de andere halve finale treft Real-killer Celta de Vigo middenmoter Deportivo Alavés.

Als Atlético Madrid zich wil plaatsen voor de finale van de Copa del Rey zal het FC Barcelona moeten kloppen. De troepen van Diego Simeone ontvangen de Catalanen op woensdag 1 februari in Vicente Calderon, een week later staat de terugmatch in Camp Nou op het programma. In de competitie pakte Atlético nog een puntje op het veld van Barcelona (1-1).

Theo Bongonda zorgde met Celta de Vigo voor een stunt door in de kwartfinale Real Madrid uit te schakelen. Hij neemt het in de halve finale op tegen Deportivo Alavés. Celta ontvangt Alavés op donderdag 2 februari, een week later wordt de terugmatch afgewerkt. De finale van de Copa del Rey wordt pas op 27 mei gespeeld.