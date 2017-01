Appels verlengde contract bij Berchem Sport: "Een club als deze hoort een reeks hoger te spelen"

"Niet de bedoeling om hier snel te vertrekken" - Bruno Appels Deel deze quote:

“Ik heb gedurende mijn carrière maar twee of drie clubs gekend. Ik wil meegroeien met Berchem en iets opbouwen met deze club. Zeg nooit ‘nooit’, maar het is niet de bedoeling om hier snel te vertrekken.”

“Naar Berchem komen, is zonder twijfel de beste keuze uit mijn carrière geweest. Ik ben in een hele fijne groep terechtgekomen en bovendien zijn ook de resultaten nog eens goed. Dat speelt natuurlijk een belangrijke rol, hé.”

“Doorheen mijn carrière was het vaak zo dat ik een tijdje speelde, maar dan weer een tijdje niet in actie kwam. Het was altijd met periodes, maar nooit stond ik eens een volledig seizoen tussen de palen. Bij Berchem is het de eerste keer in mijn carrière dat ik vast in de ploeg sta.”

“Op één wedstrijd na, kwam ik dit seizoen iedere keer in actie. Dat had ik ook nodig. Ik zette op papier een stap achteruit – let op: het niveau is hier hoog – door naar deze reeks te komen, dus ging ik er ook van uit dat ik zou spelen.”