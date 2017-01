'Chinese investeerders van Inter willen Belgische eersteklasser overnemen'

door Redactie



'Chinese investeerders van Inter willen Moeskroen overnemen'

Foto: © Photonews

Is er binnenkort een Belgische eersteklasser in Chinese handen? Het is goed mogelijk. Volgens de laatste berichten speelt Suning Group, het bedrijf achter de Italiaanse ploeg Internazionale, met de gedachte om Moeskroen over te nemen.