Lokerse debutant onder de indruk: "Het niveau is hier echt hoog"

"Ik ben enthousiast om hier te zijn", aldus Gary Martin. De nieuwe spits van Lokeren is één van de weinige Britse spelers die voor een overstap naar de Belgische competitie kiest. "Het niveau is echt goed, hier."

"Het is hoger dan ik gewend ben, maar ik heb altijd geweten dat ik de volgende stap kon zetten. De tegenstanders zijn hier moeilijker dan bij mijn vorige clubs, maar dat heb je nu eenmaal nodig om vooruitgang te boeken."

Nú al fan van België

"Ik versta eerlijk gezegd niet goed waarom niet meer Britse spelers voor deze competitie kiezen. Je hebt echt enkele topclubs hier en ik heb het erg naar mijn zin. Je hebt al die mooie steden: Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent. Zelfs Lokeren waar ik zal wonen. Ook mijn vriendin is echt enthousiast om naar hier te komen", toont Martin zich een fan van België.

Hij verving Tom De Sutter tegen Gent. "Tom was fantastisch en draaide een goeie shift voorin", aldus Martin. "Hij was moe, dus was het mijn beurt. Het draait allemaal om het team, weet je. Niet om individuen. We hadden echt die match moeten winnen, maar die doelman was ongelooflijk goed."