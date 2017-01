Genk realiseert waar elke club van droomt: "Dit doen niet veel ploegen ons na!"

Je hebt niet altijd spelers uit andere landen nodig - Timothy Castagne Deel deze quote:

Uitblinker Siebe Schrijvers treedt Castagne bij. "Dit is de filosofie van Genk. Het is mooi voor de supporters en hier mogen we als club trots op zijn. Dit doen niet veel teams ons na."

Nordin Jackers mocht al snel invallen door de blessure van Bizot en zal ook zaterdag in Mechelen aantreden. "Dat er zoveel spelers uit de eigen jeugd op het veld staan, geeft wel een prettig gevoel", bevestigde ook hij.