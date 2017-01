Opmerkelijk: Vanhaezebrouck komt er nÃ³g goedkoper vanaf voor zijn gedrag tegen Anderlecht

Opmerkelijk: Vanhaezebrouck komt er nóg goedkoper vanaf voor zijn gedrag tegen Anderlecht

door Redactie



Hein Vanhaezebrouck ging eind 2016 over de rooie tegen Anderlecht. De Gentse oefenmeester dreigde vervolgens tegen een schorsing aan te lopen en de Slag om Vlaanderen van zondag tegen Club Brugge te moeten missen.

Tot die sanctie komt het echter niet. De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal van de KBVB besliste vrijdag om Vanhaezebrouck enkel een boete van 400 euro op te leggen. De voorwaardelijke schorsing van één week verdwijnt dus.

Opvallend: dinsdag maakte de Geschillencommissie de schorsing voor de Gentse succescoach voorwaardelijk. Een beslissing waartegen het Bondsparket in beroep ging. Die oordeelde namelijk dat er niet was gehandeld conform het reglement. (Lees er HIER meer over)