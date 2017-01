"Ivan De Witte zal niet anders kunnen dan de falende Vanhaezebrouck door het deurgat shotten"

door Redactie



KAA Gent blijft ook na de winterstop nog wat zoekende. Deze week speelde de ploeg van Hein Vanhaezebrouck nog gelijk op het veld van Sporting Lokeren. Herman Brusselmans ziet het met lede ogen aan.

“Wat is er aan de hand met AA Gent? Daar draait het zo vierkant als een mislukte draaideur. Nul-nul bij dat amechtige Lokeren, ’t is een ware schande voor Hein Vanhaezebrouck en z’n boys”, zegt Brusselmans in zijn column in Het Laatste Nieuws.

“De nieuwe aangekochte spelers zijn dan ook een stelletje lapzwanzen van heb-ik-je-daar, en beterschap lijkt voorlopig niet op komst. Ivan De Witte zal niet anders kunnen dan de falende Vanhaezebrouck door het deurgat shotten”, gaat de schrijver in zijn gekende stijl verder.

Droge 0-4

Zondag staat voor de Buffalo’s de kraker tegen rivaal Club Brugge op de agenda. “Dit weekend moet AA Gent dan ook nog eens tegen Club Brugge. Een droge 0-4 zou me niks verwonderen. Wat is dat toch jammer”, besluit Brusselmans.