Van Holsbeeck sluit mercato (zo goed als) af en waarschuwt Club: "Club Brugge is de titelfavoriet, maar pas op..."

Anderlecht stelde vrijdagvoormiddag zijn nieuwe keeper voor aan de pers. Herman Van Holsbeeck sloot daarmee in principe zijn transferwinter af. "Weiler kreeg alles wat hij wou."

Van Holsbeeck kreeg van Weiler drie vragen: een aanvaller, een middenvelder en een keeper. "En hij gaf er de namen bij. Hij kent Ruben en wou hem echt. Dus nu heeft hij alles gekregen wat hij wou", zei Van Holsbeeck. "In principe is de wintermercato van Anderlecht gedaan, behalve natuurlijk als er nog een opportuniteit uit de lucht valt. Iets exceptioneel wat we niet kunnen laten liggen. We blijven waakzaam, maar ook de andere clubs zijn dat."

En Anderlecht meent zich gewapend om de strijd aan te gaan met Club Brugge. "Als Hanni, Kara en Acheampong allemaal terug zijn van de Afrika Cup hebben we toch een kern die kan concurreren. Club Brugge is duidelijk de titelfavoriet, ze zijn heel sterk. Maar pas op, wij zijn Anderlecht hé..."