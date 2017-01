Kortrijk-manager Ken Choo verrast: "We gaan de staf tijd geven" en "de video-analyse, dat doen wij"

Uiteraard hebben we een plan b en c ook -Ken Choo Deel deze quote:

"Uiteraard moeten we geduldig blijven. Wanneer de top van de club gaat panikeren, stuikt alles in elkaar. We moeten de coaches ook enkele wedstrijden geven om de situatie te proberen omdraaien. Maar daarnaast hebben we ook een plan b en c."

Videoanalyse door Cardiff

Toch worden een aantal taken ook door de staf in Cardiff, één van de andere clubs van Choo en Vincent Tan, overgenomen. "We analyseren met ons team in Cardiff de wedstrijden van KV Kortrijk en we proberen hen te helpen met onze expertise. We kunnen identificeren waar het misloopt in de wedstrijden."

Wanneer coach Bart Van Lancker aankomt, demonstreert Choo door op z'n gsm beelden van de wedstrijd tegen Zulte Waregem te tonen (foto). "Ik heb de indruk dat niet alle spelers zich voor de volle 100% inzetten. Vergelijk het met Jamie Vardy. Nog steeds dezelfde speler, maar na het verlof niet meer hetzelfde rendement."