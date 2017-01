Stuivenberg wil 9 op 9 pakken met Genk: "Heb gehoord dat een verplaatsing naar Mechelen niet makkelijk is"

In gedachten zijn we bij Thomas en zijn familie.Deel deze quote:

Stuivenberg had het ook even over het overlijden van de echtgenote van Thomas Buffel. "Wij staan met de hele club, met de staf en met de volledige groep achter onze kapitein in deze moeiijke tijden. De jongens zijn allemaal zwaar aangeslagen. Het voetbal is voor hen in deze omstandigheden, hoe raar het ook mag klinken, een afleiding. Dat betekent niet dat wij niet in gedachten bij Thomas en zijn familie zijn."

