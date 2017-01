Stiefbroer Bailey naar concurrent van Genk: "We zijn blij dat ze zijn talent opmerken"

door Redactie



Leon Bailey verkast zo goed als zeker naar Bayer Leverkusen. Als de winger van KRC Genk de medische keuring doorstaat, staat niets een overgang naar Duitsland nog in de weg. De transfer van Bailey brengt wellicht ook een nieuw avontuur voor zijn stiefbroer met zich mee.

Zo zou Bayer Leverkusen naast Bailey ook diens stiefbroer Kyle Butler aantrekken. Part of the deal, zeg maar. Net als toen het dat ook was wanneer Genk zich met Bailey versterkte. Bij Leverkusen hebben ze evenwel geen onmiddellijke plannen met Butler. Een uitleenbeurt zou dan ook aangewezen zijn.

Mogelijk vindt Butler onderdak bij KV Oostende. Bij Oostende zijn ze karig met commentaar en heet de stiefbroer van Bailey slechts 'een optie' te zijn. Papa Craig Butler heeft goede hoop op een deal. "We zijn blij dat Oostende zijn talent opmerkt. En dat Kyle misschien een kans krijgt om te tonen wat een talent hij is. Ook aan Genk", klinkt het in Het Nieuwsblad​.