door Timothy Collard vanuit Brugge

Laurens De Bock is terug van weggeweest: "Geen schrik om mijn plaats te verliezen"

Foto: © Photonews

Laurens De Bock is terug van weggeweest. De verdediger lag een tijdje in de lappenmand met een ontsteking aan de knie, maar is nu (zo goed als) opnieuw de oude. Gedurende zijn afwezigheid stonden enkele andere spelers op, maar schrik om zijn plaats te verliezen, heeft De Bock niet.