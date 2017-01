Droomscenario in de maak voor de Genk-fans? 'Kans bestaat dat Bailey toch in BelgiÃ« blijft'

Droomscenario in de maak voor de Genk-fans? 'Kans bestaat dat Bailey toch in België blijft'

door Redactie



Leon Bailey nog niet definitief weg bij Genk

Foto: © photonews

De nakende transfer van Leon Bailey beheerst al dagen de Belgische voetbalactualiteit. De overgang naar Bayer Leverkusen is in de maak, maar voor de Genk-fans hoeft er niet per se meteen iets te veranderen.