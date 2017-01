Preud'homme is duidelijk: "Er gaat niemand meer weg in deze transferperiode"

door Redactie



De transferperiode duurt nog tot volgende week dinsdag, maar in Brugge moeten we niet te veel actie meer verwachten. Meer zelfs: op uitgaand vlak is het huiswerk van blauw-zwart hélemaal af.

Dat gaf Michel Preud'homme aan op zijn wekelijkse persbabbel. "Er gaat niemand meer weg bij Club Brugge in deze transferperiode", vertelde de oefenmeester van blauw-zwart.

Niet meer dan logisch ook. Club Brugge zocht en vond aan het begin van de transferperiode al een oplossing voor enkele spelers die maar weinig in actie kwamen bij het eerste elftal. Zo verkasten Bruzzese, Bolingoli en Mechele naar STVV, werd Storm uitgeleend aan OH Leuven, werd nieuwkomer Strandberg meteen ter beschikking van Westerlo gesteld en keerde Gedoz terug naar zijn geboorteland Brazilië.

Zelf is Club nog op zoek naar een gerichte versterking. Een polyvalente winger genre Tal Ben Haim (Maccabi Tel Aviv). Diens club wil echter de jackpot opstrijken en daarom is het lang niet zeker of Ben Haim wel naar het Jan Breydelstadion zal verhuizen.

Ook over inkomende transfers was Preud'homme overigens vrij duidelijk. "Er zijn nog enkele gelijkwaardige profielen waar we naar kijken, maar we mogen geen gekke dingen doen. We zullen niet boven de prijs bieden", aldus de Luikenaar.