Na Gigot nÃ³g een nieuwkomer bij Gent? 'Uitblinker uit Turkse competitie aangeboden'

Na Gigot nóg een nieuwkomer bij KAA Gent? 'Uitblinker uit Turkse competitie aangeboden'

Foto: © photonews

KAA Gent stelde donderdag Yuya Kubo voor. Alweer de zevende winteraanwinst van de Oost-Vlamingen. "Maar het is nog niet gedaan", zo gaf voorzitter Ivan De Witte meteen mee. Samuel Gigot (KV Kortrijk) komt in principe nog over, maar mogelijk is er nóg een speler op komst.