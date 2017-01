'Sporting Lokeren zoekt en vindt versterking bij OH Leuven en ex-club van Kristinsson'

door Redactie



Foto: © photonews

Sporting Lokeren hield zich tot dusver kalm op de transfermarkt, maar met Transfer Deadline Day in zicht schieten de Waaslanders wellicht toch nog in actie. Lokeren haalt mogelijk nog twee nieuwe spelers in huis.