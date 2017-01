Vorig jaar nog met de nodige poeha weggeplukt bij STVV, nu wordt overbodige DompÃ© bij andere JPL-club gestald

Vorig jaar nog met de nodige poeha weggeplukt bij STVV, nu wordt overbodige Dompé bij andere JPL-club gestald

door Redactie



De uittocht bij Standard gaat ook in de slotweek van de wintermercato verder. Vrijdag lieten de Rouches opnieuw twee spelers vertrekken uit de Vurige Stede.

Jean-Luc Dompé is de opvallendste naam. De vleugelaanvaller werd een jaar geleden nog weggeplukt bij STVV na enkele schitterende maanden. Nu was hij op overschot bij de Rouches en wordt hij zonder aankoopoptie verhuurd aan Eupen. De Fransman trainde vrijdag al mee in de Oostkantons meldt Het Nieuwsblad.

Verder leent Standard zijn andere flankaanvaller Beni Badibanga uit aan het Nederlandse Roda JC, eveneens zonder aankoopoptie. De Luikenaars verlengden eerder deze week nog het contract van hun jeugdproduct.