Blessure blijft absolute sterkhouder van STVV achtervolgen: "Ik kreeg er opnieuw last van"

Stef Peeters scoorde woensdag tegen KV Mechelen zijn vierde seizoenstreffer. De Truiense middenvelder bouwde zo zijn indrukwekkende statistieken verder uit, maar helemaal fit loopt hij dezer dagen niet over het veld.

De blessure ter hoogte van de heupbuiger speelt Peeters al sedert de winterstage parten. Zo moest hij nog het oefenduel tegen het Zwitserse Sion aan zich laten voorbijgaan.

"In de eerste helft kreeg ik er opnieuw last van", vertelde Peeters woensdag na de 2-1-overwinning tegen tegen KV Mechelen. "Daardoor liep het wat moeilijk, net als tegen Anderlecht. Al had daar iedereen het moeilijk." (lacht)

Twee dagen rust

"Ik maak me er niet te veel zorgen over, zolang ik er mee kan blijven spelen. Zaterdag wacht nog KV Oostende. Nadien krijgen we twee dagen vrij en zou de blessure met de nodige rust moeten genezen."