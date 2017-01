Union beste starter na Antwerp, maar... "De kloof van 10 punten is te groot, zij zijn sterker dan Lierse"

door Dirk Pieters en Redactie



Union Saint-Gilloise kende een uitstekende start van 2017 met een 7 op 9. De Brusselse traditieclub doet nog steeds mee voor een plaats bij de top 4. Voor de tweede periode maakt het zich dan weer geen illusies.

"Het verschil met de laatste wedstrijden vorig jaar is dat we nu meer realistisch spelen", vertelt Tracy Mpati aan Voetbalkrant.com. "We slikken nog weinig doelpunten en gaan uit van eigen sterkte. Ook kwamen sommige spelers terug uit blessure en dat helpt natuurlijk."

Plaats vier komt in de buurt en dit weekend moet er absoluut gewonnen worden in Lommel wil het in de race blijven. "Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we blijven geloven in de top 4", aldus de verdediger.

Meeste kans op de tweede periode

Om de tweede periode te winnen is de kloof met Antwerp ondertussen te groot. "Tien punten is te veel. Zeker op dit Antwerp. Ik denk dat ze momenteel het meeste kans maken om de periode te winnen. Ze zijn momenteel sterker dan Lierse", besluit Mpati.