Meeuws denkt na (vervelende) passage bij Lommel nog niet aan pensioen: "Ik zal bekijken of het de moeite is"

"Versterking had er vorige zomer al moeten zijn" - Walter Meeuws

“Voor mij was het overigens heel duidelijk. Vorig jaar pakte Lommel 14 op 48 tegen ploeg uit de top acht en pakte het 36 op 48 tegen ploegen die niet tot de top acht behoorden. Dat betekent dat je ploeg op zich niet sterk genoeg is om het een seizoen later uitsluitend tegen die betere ploegen op te nemen.”

“Lommel had vorige zomer al nood aan versterking, maar die is er niet gekomen. Ik heb na twee weken aangegeven dat er in januari twee centrale verdedigers én een verdedigende middenvelder moesten gehaald worden. Met Corstjens is er ondertussen al een centrale verdediger extra. Maar nogmaals: die had er in de zomer al moeten zijn.”

Pensioen?

Een vervelende passage bij Lommel United dus... Maar aan een definitief pensioen denkt Meeuws nog niet. “Momenteel heb ik geen aanbieding op zak. Ik zal wel zien of er nog iets op me afkomt. Als er een ploeg contact met me opneemt, dan zal ik die job overwegen en serieus bekijken of het de moeite is.”