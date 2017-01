Supportersdebat G5: "Afschaffen die PO's, een puntendeling kan gewoon niet" vs. "Het systeem is toch duidelijk voor iedereen?"

Er zijn dit seizoen al heel wat thema's aangesneden en in de voetbalwereld werd daar telkens op gereageerd. Maar één partij - een héél belangrijke - wordt dikwijls over het hoofd gezien: de supporters. Vandaag in ons debat: wat denken jullie over het huidige PO-systeem?

Wij stelden aan supporters van de G5 (het zou anders veel te lang worden) een aantal vragen over de bekercompetitie in ons land.

Wat vinden jullie van het play-offsysteem zoals het er nu is?

Missen jullie spanning in de reguliere competitie?

Quid puntenhalvering?

Of toch gewoon terug naar 30 of 34 matchen reguliere competitie?

Patrick Uyttersprot, Anderlecht

"Ik vind het wel spannend, maar de puntendeling klopt niet. Sta je 10 punten voor, worden het maar 5. Stel je voor dat je er een heel seizoen 10 voor staat en geen kampioen wordt. Dat kan gewoon niet. Ofwel geen play-offs, ofwel een systeem zonder de puntendeling", aldus Uyttersprot.

Rudy Claessens, voorzitter supportersfederatie (OSV) KRC Genk

"Ik ben tegen play-offs", pikt Claessens in. "Een kampioen moet er zijn na X-aantal matchen, niet na een halvering van de punten. Een goede reeks in PO1 volstaat nu om resultaat te boeken. Tot Nieuwjaar moet je gewoon zorgen dat je mee bent. Een gebrek aan spanning in de reguliere competitie? Dit seizoen is uitzonderlijk spannend, de andere jaren was rond Nieuwjaar al vrij duidelijk wie PO1 zou spelen."

Patrick Eeckhout, voorzitter supportersfederatie Club Brugge

"Je vervalst de competitie een beetje door te werken met de halvering van de punten", horen we hetzelfde geluid bij Club. "De play-offs op zich? Ik ben er geen fan van, maar als je het dan doet, schrap dan die halvering van de punten. Acht punten voorsprong worden er nu vier en binnen twee wedstrijden kan je de leidersplaats kwijt zijn."

"Het is op zich al goed dat de winnaar van de reguliere competitie zeker is van Europees voetbal, waardoor er toch iets meer strijd is in de reguliere competitie. Maar top zijn in april en mei kan voldoende zijn voor een titel en dat is misschien iets te weinig."

Eddy Janssis, La Famille des Rouches

"Dat systeem moet zo snel mogelijk afgeschaft worden", horen we bij de Standard-fans die de boot weer dreigen te missen. "Diegene die na de reguliere competitie aan de leiding staat, is de kampioen. Simpel. Halvering van de punten is voor niets nodig. Het creëert alleen maar een artificiële spanning. Liefst gewoon terug naar 30 competitiematchen in een reguliere competitie."

Ben De Bruyne, AA Gent

"De strijd voor de top 6 maakt de competitie boeiend en play-off 1 zorgt voor een pak spanning", volgt er afsluitend een andere mening uit het Gent-kamp. "Maar je merkt dat de echte topploegen tijdens de gewone competitie minder overtuigend acteren."

"De puntenhalvering is niet eerlijk, maar het systeem is toch duidelijk voor iedereen? Als we zouden teruggrijpen naar het oude systeem met 30 of 34 teams zal er aan het einde van het seizoen minder volk naar de stadions afzakken."