Verdediger van AA Gent over Europees duel tegen ex-club Tottenham: "Harry Kane schudde me als eerste de hand"

door Redactie



William Troost-Ekong speelt volgende maand met AA Gent in de Europa League tegen Tottenham Hotspur. Dat wordt een speciaal duel voor de Nederlandse Nigeriaan die als jonge speler bij de Spurs belandde.

"Harry Kane was de eerste die me, als aanvoerder van de ploeg, de hand schudde toen ik daar door de deur liep", vertelt de 'nieuwe' verdediger van AA Gent in Sport/Voetbalmagazine. "Hij hielp me aan een plekje in de kleedkamer, als jongen van de club. Doordat ik al wat groter was, mocht ik snel inpikken bij de oudere jeugdselecties U18 en U21. Zo voetbalde ik aan de zijde van Andros Townsend, Nabil Bentaleb en Kevin Stewart."

In de zomer van 2013 kwam er een einde aan zijn Engels avontuur. "Mijn leerschool zat erop. Van mijn lichting uit 1993 kregen er twaalf jongens een profcontract, enkel Kevin Stewart en ik zijn doorgebroken op het hoogste niveau. Dat zegt genoeg over hoe hoog de lat daar werd gelegd."

Op 16 februari staat hij misschien oog in oog met een oude bekende, wanneer Harry Kane met Tottenham afzakt naar de Ghelamco Arena in de 1/16 finale van de Europa League. "Dat wordt een leuk duel. Ik zal mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen."