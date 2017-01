Anderlecht moet been stijf houden: "In Westerlo zaten er om en bij de 100 scouts voor onze spelers"

Anderlecht moet nog drie dagen afwachten of er geen "niet te weigeren bod" binnenkomt voor één van de sleutelspelers. Herman Van Holsbeeck wil iedereen behouden, maar als er iemand met bijvoorbeeld 20 miljoen komt, wordt het toch een moeilijke zaak.

Van Holsbeeck zegt tot nu toe geen concreet bod binnen te hebben voor zijn sterkhouders. "Nee, ook niet voor Kara. Ik weet dat hij goed aan het spelen is op de Afrika Cup en dat hij elke transferperiode wel interesse uitlokt. Maar ik hoop dat hij deze keer gefocust terugkeert."

Maar Van Holsbeeck weet ook. "Ja, Herman Wijnants wist me woensdag te zeggen dat er ongeveer honderd scouts in de tribune zaten. Ik weet niet of het voor spelers van Westerlo was, maar ja..."