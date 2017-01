Van Holsbeeck kijkt al verder: "Daar zitten wel heel wat interessante spelers"

Herman Van Holsbeeck heeft zijn transfermercato van deze winter normaal gezien afgesloten. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu alles gewoon op zijn beloop laat. Want hij heeft al enkele jongens voor de zomermercato in het oog.

Zo werd Henry Onyekuru, de werkweigeraar van Eupen, wel al eens gelinkt aan paars-wit. "Maar dat is een heel moeilijk dossier. Maar ja, ik ken het wel", gaf Van Holsbeeck toe. "Voor komende zomer? We zullen zien."

Van Holsbeeck houdt echter niet alleen Onyekuru in de gaten. "Ik heb een goeie band met sommige mensen van Eupen. Daar zitten wel meer interessante spelers dan enkel Onyekuru. We zullen wel zien in de zomer."