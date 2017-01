Club Brugge maakt selectie voor Slag om Vlaanderen bekend en heeft goed nieuws

Club Brugge gaat zondagnamiddag op bezoek bij KAA Gent. Het belooft een spannende Slag om Vlaanderen te worden en blauw-zwart treedt in principe op volle sterkte aan.

Zaterdag in de vooravond maakte Michel Preud'homme zijn selectie voor de topper tegen AA Gent bekend. De trainer van Club Brugge had daarbij goed nieuws, want Benoit Poulain maakt deel uit van de wedstrijdkern.

De centrale verdediger miste de partij tegen Waasland-Beveren, nadat hij tijdens de match tegen Standard onzacht in aanraking kwam met ploegmaat Ludovic Butelle. Nu is Poulain echter fit genoeg bevonden om aan te treden tegen Gent. Of hij zal starten is nog niet duidelijk.

De volledige selectie:

Doelmannen: Ludovic Butelle, Ethan Horvath

Verdedigers: Dion Cools, Helibelton Palacios, Benoît Poulain, Bjorn Engels, Stefano Denswil, Niels Verburgh, Laurens De Bock, Ahmed Touba

Middenvelders: Timmy Simons, Claudemir, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Lex Immers

Aanvallers: Lior Refaelov, Thibault Vlietinck, Jelle Vossen, Abdoulay Diaby, Wesley Moraes, José Izquierdo