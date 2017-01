"Ik zou nooit voor Club Brugge kunnen spelen. Zelfs al zou ik drie keer meer verdienen"

door Redactie



Heel wat spelers willen dezer dagen maar wat graag voor Club Brugge uitkomen, maar dat geldt niet voor iedereen. Gent-speler Danijel Milicevic zou het niet over zijn hart krijgen om een blauw-zwart shirt aan te trekken: ik zou nooit voor Club kunnen spelen. Zelfs al zou ik drie keer meer verdienen."

“Met alle respect voor Club: neen. Net zoals ik nooit voor Standard zou tekenen, gezien mijn verleden bij Charleroi. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit in een rood of blauw-zwart shirt speel. Ik wil dat AA Gent en Charleroi niet aandoen, twee clubs die me op en naast het veld alles gegeven hebben”, zegt Milicevic in Het Laatste Nieuws.

Zelfs heel veel geld zou de aanvallende middenvelder niet over de streep kunnen trekken. “Kijk, ik ben Adrien Trebel niet, maar stel dat ik aanvoerder van Standard was en Anderlecht bood me drie keer meer, ik zou er niet op ingaan. Ik respecteer zijn keuze, maar ik wil mijn ex-club en zeker de fans niet kwetsen.”