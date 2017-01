Dit is waarom Roef niet naar Antwerp verhuisde

Davy Roef heeft voor Deportivo La Coruna gekozen. Ver weg van huis en alle gemakken die hij had. Hij had echter ook de keuze om in België te blijven, maar Antwerp kon geen optie zijn.

Roef en zijn entourage wilden rust na alle commotie. Antwerp was geïnteresseerd, maar dat leek niet opportuun te zijn. De familie Roef is immers nauw betrokken bij aartsrivaal Beerschot-Wilrijk. Nonkel Erik is voorzitter van de club en Roef heeft er tijdens de jeugd zelfs nog gespeeld.

Zo'n transfer zou enkel maar voor meer onrust gezorgd hebben, want sowieso gingen er vragen over komen. En de twee supportersclans zouden tegen elkaar uitgespeeld worden. Iets wat Davy op dit moment absoluut niet nodig had. Daarom ook wimpelden ze het voorstel van The Great Old af.