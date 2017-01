Deze twee Genkse jeugdproducten zijn goed op weg om Stef Peeters en Jordy Croux op te volgen: "Zij komen er zeker aan"

De naam van Alessandro Ciranni (20) werd deze winter veelvuldig aan enkele Nederlandse eersteklassers gelinkt. Het jeugdproduct van Racing Genk komt, in navolging van Stef Peeters en Jordy Croux, helemaal tot ontluiking bij MVV Maastricht. Én hij is niet alleen.

Met Florian Loshaj (20) laat het volgende talent al van zich horen. "Je mag hem gerust vergelijken met Stef Peeters", vertelt ploegmaat Pieter Nys bij Voetbalkrant.com over de Albanese jeugdinternational die eveneens zijn opleiding bij Genk genoot.

"Hij is net als Stef linksvoetig, bekleedt dezelfde positie, heeft een gelijkaardige crosspass en heeft de bal graag aan de voet. Met Florian moeten we nog even geduld oefenen, maar hij komt er zeker aan."

Geweldige ontwikkeling

Rechtsachter Ciranni staat daarentegen al een stap verder. "Alessandro heeft dit seizoen een geweldige ontwikkeling doorgemaakt", vindt Nys. "Zijn talent viel van bij het begin op, maar nu heeft hij ook op fysiek vlak stappen gezet. En hij voetbalt met zeer veel lef."