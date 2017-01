Hugo Broos over ex-Rode Duivel: "Had hij zijn job ernstig genomen, had hij bij Chelsea of Arsenal gezeten"

door Redactie



Hugo Broos focust zich momenteel volledig op de Afrika Cup, waar hij met Kameroen nog volop voor de prijzen meestrijdt. In volle voorbereiding op het toernooi vernam Broos ook dat zijn ex-speler Anthony Vanden Borre het voor bekeken hield als prof.