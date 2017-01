Igor Vetokele in geen tijd de grote held bij STVV: "Die twee goals zijn een geweldige bonus"

Na zijn goal woensdag tegen KV Mechelen trof Vetokele nu twee keer raak tegen KV Oostende. "Een geweldige bonus voor mij persoonlijk, maar het allerbelangrijkste zijn de drie punten. In Zulte Waregem liep het niet zoals ik had gehoopt. Ik ben blij dat ik hier mijn kans krijg."

Vetokele werd deze keer niet geflankeerd door Yohan Boli, wél door Wolke Janssens. "Het is een jonge speler met veel kwaliteiten. Hij pikt de zaken énorm goed op", sprak de nieuwkomer mooie woorden.

We voelen elkaar énorm goed aan, dat belooft voor de toekomst - Vetokele over Peeters