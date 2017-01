Nog eentje bij Standard op de weg naar buiten

Waar blijven de inkomende versterkingen van Standard. Tot nu toe haalden ze twee jongens, maar er vertrokken er wel al een hoop. En er is nog eentje die vandaag waarschijnlijk zijn koffers pakt.

Isaac Mbenza staat op het punt Standard te verlaten voor Montpellier. In l'Equipe wordt er gewag gemaakt van een transfersom van 1,6 miljoen euro. De rechterflankaanvaller kwam dit seizoen in 20 wedstrijden in actie en scoorde één keer.

De 20-jarige aanvaller wordt al de zevende uitgaande transfer van de Rouches, die met Marin en Danilo nog maar twee jongens binnenhaalden. Net als tijdens de zomermercato worden er in de laatste uren van de transfermarkt wel nog wat inkomende transfers verwacht.