Boskamp twijfelt of Bailey kan slagen in Duitsland: "Bild weet je wel te vinden hoor"

door Redactie



Leon Bailey staat op het punt naar de Bundesliga te vertrekken. Als alles goed afloopt tenminste. Johan Boskamp stelt zich toch vragen over hoe het daar met hem gaat aflopen, want groot vertrouwen blijkt hij niet te hebben.

Boskamp vindt hem zelfs wat overroepen. "Ik weet niet of Leon Bailey echt het supertalent is dat van hem gemaakt wordt. In mijn ogen is het een momentenvoetballer. Een op de vijf wedstrijden is hij fantastisch. Dan weer zie je hem vier wedstrijden niet", zegt hij in Het Belang Van Limburg. "In Duitsland zullen de verwachtingen hoog zijn."

"12 miljoen is veel geld en de kranten betitelen hem als een wonderkind. Dat mag, maar het is afwachten of hij met die druk kan omgaan. Als hij zo wisselvallig blijft presteren als in Genk, zal hij op de bank belanden. Hij moet constanter presteren."

En hij zal moeten leven als een echte prof. "In Duitsland kan je niet zoals hier elke week een stapje in de wereld zetten. De paparazzi zijn daar actiever dan hier hoor. Bild weet je wel te vinden in de discotheekjes."