Persoons beleefde frustrerende avond met Lokeren: "Zelfs zonder vertrouwen trap je die binnen"

Ik wil die kansen van vandaag en de match tegen Gent niet na elkaar terugzien -Koen Persoons Deel deze quote:

"Zo kwam er twee keer een bal gewoon voor de doelmond." Hupperts en Ansah misten. "Als iemand daar tegenloopt, is het doelpunt. Ze moesten er gewoon wat meer in geloven, aan vertrouwen lag dat niet. Zelfs zonder vertrouwen trap je die binnen."

Uiteindelijk was het voetbal van Lokeren dus niet slecht. "We mogen zeker niet ontevreden zijn met wat we hier laten zien hebben. Maar ik wil die kansen van vandaag en tegen Gent niet allemaal op een rij zien." Tegen Gent was het dan nog tegen een doelman op topniveau. Dat had Kortrijk zaterdagavond niet.